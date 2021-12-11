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Турецкий истребитель получит американский двигатель и российские технологии

Defense News: турецкий истребитель TF-X получит двигатель F110 и технологии из России

Кадр: turkishaerospace / YouTube

Турецкий истребитель Turkish Fighter X (TF-X) получит американский турбовентиляторный двигатель F110 и российские технологии, сообщает Defense News. На публикацию издания обратил внимание блог bmpd в LiveJournal.

«Мы проведем с Россией переговоры на предмет тех компонентов [истребителя TF-X], которые мы намерены производить своими силами», — сказал глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

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Источник издания в турецкой корпорации Turkish Aerospace Industries (TAI) заявил, что «Россия располагает необходимыми технологиями в авиационной акустике и аэротермодинамике, а также производственной инфраструктурой для создания истребителя».

«Россия обладает технологией [реализованной в ее истребителе Су-57] создания ТРДД (турбореактивный двухконтурный двигатель — прим. «Ленты.ру») пятого поколения. Сотрудничество намечается по линии бортового радиоэлектронного оборудования, силовой установки, бортового радиолокационного комплекса, бортовых средств освещения обстановки, катапультного кресла и систем передачи данных», — отметил собеседник.

В сентябре 2020 года исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что в России находится производство турбореактивного авиационного двигателя Р-33 самолетов МиГ-29 и МиГ-35, который может быть нужен Турции для создаваемого ею истребителя TF-X.

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Иван Потапов
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