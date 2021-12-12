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Бастрыкин поручил доложить о причинах изменения курса самолета над Черным морем

Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента с самолетом «Уральских авиалиний»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о причинах инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который был вынужден изменить курс над Черным морем из-за появления рядом неизвестного самолета. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Обстоятельства инцидента поручено выяснить и сообщить исполняющему обязанности руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу.

Накануне, 11 декабря, стало известно, что самолет, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна.

На борту лайнера находились 166 человек. Сообщалось, что экипажу пришлось изменить курс в 50 километрах от берега. После смены курса борт приземлился в аэропорту Сочи.

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Антон Похиляк
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