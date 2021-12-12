Мужчина устроил похороны дочери и обнаружил ее живой в школе

Житель Кении устроил похороны дочери, а затем обнаружил ее живой в школе. Об этом сообщает Standard Media.

В 2014 году учитель начальных классов Генри Мвани, которому сейчас 35-лет, женился. Супруги жили в городе Вебуе. На следующий год после свадьбы у пары родилась дочь.

Однажды отец семейства пришел домой и обнаружил, что его жена и двухлетняя дочь исчезли. «Вечером я пришел с работы и увидел, что моя жена собрала вещи, заперла дом и оставила ключ у соседа. Я был ошеломлен, потому что у нас не было ссор или каких-либо проблем. Я не мог придумать ни одной причины, почему она могла так внезапно исчезнуть», — сказал мужчина.

На следующий день он позвонил жене, и та сказала, что ей пообещали работу, и что она не вернется к нему. Мвани был убит горем.

В 2021 году Мвани вновь позвонил бывшей жене, чтобы узнать, как дела у их дочери. Мать девочки ответила, что их дочь умерла и была похоронена на кладбище в Найроби. Кениец спросил, почему ему не говорили о смерти дочери целый год, и почему девочку похоронили в Найроби, в то время как по традиции надо было сделать захоронение в семейной могиле.

Согласно традициям живущего в Кении народа лухья, когда человек умирает, но его тело не находят, проводится церемония ложных похорон, чтобы успокоить дух усопшего. Для взрослых выкапывают могилу и сажают банан. Для детей в четырех углах символической могилы забивают деревянные ориентиры. Около могилы забивают курицу и готовят из нее блюдо.

Бывшая жена Мвани и ее родственники отказались сообщить его семье, где именно похоронена девочка, поэтому он и его родные организовали для девочки ложные похороны. Старейшина пригласил родителей женщины на церемонию похорон, но те не явились.

Уже в 2021 году в городе Какамега Мвани встретил друга, которого не видел много лет и узнал, что его дочь на самом деле жива и здорова. Мужчина не мог понять, зачем его бывшая жена придумала ложную историю. Он нашел школу, где, по словам его друга, учится девочка, встретился с директрисой, рассказал ей все и уговорил ее устроить им встречу. Директриса назвала ребенка одной из лучших учениц, позволила ей увидеть Мвани, но заявила, что в их записях в качестве отца указан другой мужчина.

Журналисты попытались связаться с матерью девочки, чтобы прояснить ситуацию. Женщина общалась с ними неохотно, но заявила по телефону, что Мвани — не отец ее дочери, потому что она вышла замуж на втором месяце беременности и ушла от него к мужчине, от которого забеременела.

В свою очередь Мвани заявляет, что человек, указанный в документах как отец девочки, на самом деле приходится отцом его бывшей жене.

Семья Мвани настаивает на том, чтобы забрать девочку в дом ее отца. «Мы провели церемонию, чтобы обозначить, что она мертва. Теперь, когда мы узнали, что она жива, мы должны провести церемонию очистки, чтобы освободить ее. Если мы не проведем эту церемонию, ее будут преследовать неудачи до конца жизни», — заявил старейшина.

Мвани заявил, что хочет получить дочь назад. «Я воспользуюсь всеми законными способами, чтобы вернуть ее, даже если мне придется пройти тест на отцовство», — заявил кениец.

Ранее сообщалось, что в женщина решила сделать тест ДНК, раскрыла правду о своем происхождении, после чего напала на мать, избила и ограбила ее. По данным полиции, женщина прошла ДНК-тестирование, после которого узнала, что человек, которого она всю жизнь считала отцом, таковым не являлся.