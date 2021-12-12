Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 миллионов человек

Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило 10 миллионов человек и составило 10 016 896 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

За сутки в стране зафиксировали еще 29 929 случаев заражения инфекцией, скончались 1 132 пациента, 31 391 выздоровел. Отмечается также, что 7,7 процента новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Общее число выздоровевших достигло 8 741 355 человек.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 2862 человека, на втором месте Московская область — 2040 заразившихся, на третьем месте Санкт-Петербург — 2012 заболевших.

Ранее доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов оценил вероятность появления в стране альтернативы вакцине. По его мнению, появление препаратов на основе моноклональных антител (МАТ) маловероятно.