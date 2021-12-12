Москвичи урезали скидки на квартиры

В ноябре 2021-го стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Москве практически не изменилась, объем предложения снизился до 38,5 тысячи объектов, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру». Как отмечают риелторы, москвичи все реже соглашаются давать покупателям квартир скидки.

О том, что продавцы урезали дисконты, свидетельствует статистка: по данным «МИЭЛЬ», в ноябре каждая четвертая сделка проходила со снижением первоначальной стоимости, в среднем размер торга составил 2 процента. Между тем еще в октябре каждая вторая квартирная сделка в Москве совершалась со снижением первоначальной стоимости. Размер скидок составлял от 1 до 5 процентов от цены экспозиции.

«Осенью 2021 года количество запросов на покупку жилья было большим, чем в аналогичном периоде 2019-го, — указывают специалисты. — 2021-й в целом характеризуется стабильно высоким спросом, без резких скачков и падений».

Стоимость квадратного метра «вторички» в столице к декабрю 2021-го составила от 160 тысяч до 556 тысяч рублей (в зависимости от округа). По наблюдениям экспертов, традиционно быстрее всего с рынка вымываются наиболее доступные по цене предложения.

Ранее стало известно, что на первичном рынке недвижимости Москвы размеры скидки для покупателей квартир не превышают 10 процентов. Застройщики, которые не могут дать покупателям такой дисконт, стараются привлечь их внимание за счет других специальных предложений.