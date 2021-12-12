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Неизвестные перепутали прораба с должником и часами катали его по Москве

В Москве ведется розыск троих мужчин, похитивших россиянина из-за несуществующего долга

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве ведется розыск троих мужчин, похитивших россиянина из-за несуществующего долга. Об этом в воскресенье, 12 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 9 декабря неизвестные посадили прораба Тохира Бобочонкова в свой автомобиль на Хорошевском шоссе. Злоумышленники потребовали у мужчины вернуть долг и, угрожая расправой, стали возить его по городу и вымогать деньги.

В какой-то момент похищенный понял, что его перепутали с реальным должником. Он показал преступникам свои документы. Когда те осознали ошибку, они еще некоторое время провозили мужчину в машине, а затем высадили у метро «Рязанский проспект». Ни деньги, ни документы у прораба не забрали.

К этому времени потерявшие с ним связь родственники уже успели обратиться в полицию. Придя в себя, россиянин написал заявление. В настоящее время неизвестных злоумышленников ищут, однако у сыщиков мало примет. Потерпевший был напуган и не успел запомнить лица похитителей.

10 декабря сообщалось, что в Якутске двух россиян приговорили к колонии за похищения, пытки людей и убийство ради золота.

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Владимир Седов
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