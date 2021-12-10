Двух россиян отправили в колонию за похищение и пытки людей из-за золота

Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал двух россиян виновными в похищении троих человек, пытках и убийстве одного из похищенных. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что в 2020 году обвиняемые наняли двух человек для перевозки самородного золота из Магаданской области в Читу. Драгметалл был спрятан в тайнике автомобиля. В пути часть золота пропала. Обвиняемые сочли, что его похитили водители.

Вместе с пятью своими знакомыми они похитили мужчин и несколько дней пытали, требуя признаться, где находится пропажа. Одного из водителей злоумышленники убили, утопив в реке Индигирка в поселке Усть-Нера. Двух инициаторов похищения суд приговорил к 11 и 19 годам колонии.

Подельники подсудимых скрылись от следствия. Их уголовное дело выделено в отдельное производство.