Россиянам дали советы по выбору искусственной елки

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин дал россиянам советы по выбору искусственной елки. Его слова приводит RT.

Шапкин подчеркнул, что стоит обращать внимание на запах, так как он должен настораживать в первую очередь. «Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем», — сказал специалист.

По его словам, часто производители комбинируют качественные и более дешевые материалы. Идеальным материалом, из которого делают искусственные елки, эксперт назвал полиэтилен, поскольку это самый безопасный пластик. Он добавил, что все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества. «Лучше всего смотреть — там есть маркировка на упаковке: если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно», — отметил он.

Ранее эксперты в сфере дизайна посоветовали для встречи 2022 года наряжать елки в минималистичном стиле, использовать натуральные материалы или старинные украшения. Среди актуальных трендов специалисты назвали игрушки в экологичном стиле — сделанные своими руками из дерева, картона или лесных шишек.