Песков опроверг сообщения о попытках Байдена запугать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг, что президент США Джо Байден пытался запугать российского лидера Владимира Путина во время переговоров по видеосвязи. По сообщению РИА Новости, об этом он рассказал в программе программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позвонил Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку. После встречи Байден утверждал, что пригрозил Путину экономическими последствиями в случае вторжения на Украину.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что Россия якобы вознамерилась напасть на Украину благодаря капитуляции Байдена перед Путиным. По его мнению, тот проявил ее, когда отменил санкции против «Северного потока-2».