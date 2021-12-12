Стало известно о плане Израиля по военному сдерживанию Ирана

Власти Израиля подготовили план военных мер для сдерживания ядерных угроз со стороны Ирана. Об этом стало известно из публикации радио «Галей ЦАХАЛ» в Twitter со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны страны.

По информации радио, министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе визита в Вашингтон проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения получения Ираном ядерной бомбы.

Источник «Галей ЦАХАЛ» подчеркнул, что Тегеран близок к производству достаточного количества урана для создания такого вооружения. «Они не будут спешить переступать эту черту, потому что понимают последствия, но мы следим за этим и подчеркиваем, что Ирану нельзя позволять обогащать уран», — заключил он.

Ранее секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовят санкции, направленные на ограничение источников доходов Ирана на случай провала переговоров по ядерной программе Тегерана. По ее словам, американский лидер Джо Байден поручил подготовить меры против Ирана, чтобы избежать ядерного кризиса, если дипломатическое взаимодействие не принесет значительных результатов.