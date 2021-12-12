Нурмагомедов отреагировал на поражение Порье в бою за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на результат главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, в котором бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Дастином Порье. Пост доступен в Twitter.

По ходу схватки 33-летний россиянин отметил, что считает поединок очень интересным, и признался, что поддерживает в противостоянии Порье. Оливейра вынудил сдаться американца в третьем раунде, применив удушающим прием в стойке. Нурмагомедов поздравил действующего чемпиона с защитой титула.

«Ты это заслужил это, чемпион», — отметил Нурмагомедов.

Оливейра одержал десятую победу подряд и впервые защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Он завоевал его в поединке с Майклом Чендлером в мае 2021-го. Бойцы сражались за вакантный пояс после того, как полномочия чемпиона снял с себя Нурмагомедов.

Нурмагомедов бился с Порье осенью 2019-го. Тогда американец получил шанс подраться за чемпионский пояс, удерживаемый россиянином. Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом.