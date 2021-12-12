Молодой человек облитой кислотой в Петербурге девушки описал ее травмы

Врачи по объективным причинам ввели в медикаментозную кому 16-летнюю девушку, которую накануне, 11 декабря, в центре Санкт-Петербурга облил кислотой ее бывший молодой человек. О травмах школьницы рассказал ее нынешний парень, 18-летний Матвей, передает РЕН ТВ.

«Кислота проела ее плоть очень глубоко, попала в кровь, она лишилась уха, у нее расплавилась половина лица, роговица глаза отошла», — заявил юноша. Он также пострадал в инциденте, однако на него попало меньше кислоты.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд на два месяца отправил в СИЗО экс-молодого человека пострадавшей девушки. Оказалось, что 24-летний Даниил Кот (до смены имени — Даниял Талибов) совершил преступление из ревности. Злоумышленника обвиняют в преступлении по статье 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О произошедшем стало известно 11 декабря. Даниил Кот подбежал к паре, гуляющей в центре северной столицы, и облил молодых людей кислотой. Вещество попало на лицо, шею, глаза, волосы и руки 16-летней девушки, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 и ввели в медикаментозный сон.