Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
19:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Наполи
Сегодня
20:00 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|17-й тур
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Кальяри
Италия - Серия А|17-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:45 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|18-й тур
Спорт

Махачев обратился к чемпиону UFC Оливейре

Российкий боец UFC отрегаировал на победу действующего чемпиона Чарльза Оливейры

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев отреагировал на победу Чарльза Оливейры над Дастином Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter спортсмена.

30-летний россиянин обратился к Оливейре, который защитил титул чемпиона UFC в легком весе. «Поздравляю тебя. Попридержи пояс до моего прихода», — написал Махачев.

Прокомментировал результат главного боя UFC 269 также и Хабиб Нурмагомедов, который ранее сам становился чемпионом UFC в легком весе. Он поздравил Оливейру с победой и отметил, что бразилец заслуживает пояса.

Оливейра вынудил сдаться Порье в главном поединке UFC 269. Он применил удушающий прием в стойке и впервые в карьере защитил титул чемпиона UFC.

Махачев неоднократно заявлял о готовности драться за пояс чемпиона UFC в легком весе. Однако, основным претендентом после поражения Порье остается американец Джастин Гейджи.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Число заражений коронавирусом в России превысило 10 миллионов
Вакцину Pfizer сочли в 32 раза менее эффективной от омикрон-штамма
Песков назвал агрессивной риторику Байдена о войсках США в Европе
Россиянам дали советы по выбору искусственной ели
Путин поздравил российского путешественника Федора Конюхова с 70-летием
Звезда американского тенниса призвала лишить Россию и Китай Олимпиад
В Москве два подростка отравились коньяком и попали в реанимацию
Песков рассказал о тоне общения на переговорах Байдена и Путина
Стало известно о новой схеме мошенничества с использованием видеозвонков
Нурмагомедов отреагировал на поражение Порье в бою за титул чемпиона UFC
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter