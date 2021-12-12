Махачев обратился к чемпиону UFC Оливейре

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев отреагировал на победу Чарльза Оливейры над Дастином Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter спортсмена.

30-летний россиянин обратился к Оливейре, который защитил титул чемпиона UFC в легком весе. «Поздравляю тебя. Попридержи пояс до моего прихода», — написал Махачев.

Прокомментировал результат главного боя UFC 269 также и Хабиб Нурмагомедов, который ранее сам становился чемпионом UFC в легком весе. Он поздравил Оливейру с победой и отметил, что бразилец заслуживает пояса.

Оливейра вынудил сдаться Порье в главном поединке UFC 269. Он применил удушающий прием в стойке и впервые в карьере защитил титул чемпиона UFC.

Махачев неоднократно заявлял о готовности драться за пояс чемпиона UFC в легком весе. Однако, основным претендентом после поражения Порье остается американец Джастин Гейджи.