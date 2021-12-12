Глава нижегородского минздрава связал новую волну пандемии с заражением детей

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что к новому всплеску пандемии COVID-19 приведет распространение новой коронавирусной инфекции среди детей. Такой прогноз он сделал в интервью телекомпании «Волга».

По словам Мелик-Гусейнова, именно такая картина наблюдается в других странах, куда очередная волна пандемии пришла раньше. Там доля детей среди заболевших уже достигает 12 процентов. В России этот показатель пока в три раза меньше, однако ситуация может ухудшиться, поскольку дети хуже взрослых иммунизированы против COVID-19.

Глава нижегородского минздрава рассказал, что знает о случаях тяжелого течения COVID-19 у детей в Нижегородской области. Кроме того, четыре ребенка скончались. «Это дети, у которых были тяжелые хронические запущенные заболевания на терминальной стадии. Коронавирус, конечно, ускорил течение этих хронических болезней», — пояснил он.

Мелик-Гусейнов полагает, что новая волна COVID-19 в регионе начнется в середине января 2022 года.

Ближе к середине февраля будут уже очень серьезные цифры. Этому способствует как ослабление иммунитета тех, кто переболел дельта-штаммом, ослабление иммунитета тех, кто вакцинировался более шести месяцев назад. Этому будет способствовать и приход нового штамма «Омикрон». И однозначно будет шестая волна. Мы не застрахованы от этого, потому как мы видим, что в тех странах, в которых уже пошло на спад всё, что связано с пятой волной, — эти страны сейчас активно бьют в колокола Давид Мелик-Гусейнов министр здравоохранения Нижегородской области

По данным ВОЗ, омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции способен распространяться быстрее, чем вариант дельта, однако вызванная им болезнь переносится легче. Все известные случаи заражения в США и Западной Европе протекали легко или без симптомов, жертв не было.