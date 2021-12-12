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В Польше раскрыли риски запуска «Северного потока-2»

Премьер Польши Моравецкий выразил надежду не допустить запуск «Северного потока-2»
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти сохраняют надежду не допустить запуска газопровода «Северный поток 2». Он раскрыл опасность реализации этого проекта, сообщает РИА Новости.

Моравецкий выразил уверенность в том, что «Северный поток-2» увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на Евросоюз. Он также назвал газопровод «инструментом ценового диктата». «Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины», — подчеркнул он.

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«Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока-2". Все угрозы еще не выявлены», — добавил премьер Польши.

Ранее Германия отвергла обещание Вашингтону заблокировать «Северный поток-2». Власти страны подчеркнули, что запуск газопровода на данный момент зависит от решения регуляторов, поэтому администрация Шольца не может повлиять на эту процедуру.

10 декабря издание Financial Times сообщило, что администрация Шольца может остановить «Северный поток-2» при военном конфликте между Россией и Украиной. Эта мера рассматривается в рамках расширенного списка потенциальных западных санкций против России.

Марина Совина
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