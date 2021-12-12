У приехавшего из России в Южную Корею выявили омикрон-штамм

В Республике Корея у приехавшего из России человека выявили омикрон-штамм коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).

В агентстве уточнили, что приехавший не является гражданином Кореи, его гражданство не раскрывается. Известно, что он въехал в Южную Корею 27 ноября, сейчас выясняют детали его маршрута и возможные пути заражения.

Отмечается, что это первый случай попадания омикрон-штамма в страну из России. На данный момент корейцы выявили у себя 90 заболевших новым штаммом. Из них 23 приехали с вирусом из-за границы, 67 человек заразились уже внутри страны.

За последние сутки количество подтвержденных случаев заболевания новым штаммом увеличилось на 15 человек. Помимо одного человека из России, двое инфицированных вылетели в Сеул из ДР Конго, еще один из Великобритании.

В России ранее сообщали, что на территории страны выявлены лишь два человека с омикрон-штаммом. Оба они приехали из Южно-Африканской Республики.

При этом вирусологи считают, что в России больше двух, подтвержденных официально, инфицированных омикроном.