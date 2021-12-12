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На Украине прокомментировали давление Вашингтона на Киев

FT: министр обороны Украины Резников отрицает давление США на Киев для автономии Донбасса

Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал данные СМИ, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот предоставил Донбассу особый статус или больше автономии для «возобновления застопорившихся мирных переговоров». Об этом пишет Financial Times (FT).

«Резников также отрицает, что Киев подвергся какому-либо давлению со стороны США, чтобы предоставить особый статус или большую автономию оккупированным регионам Донбасса», — пишет FT.

Ранее Резников понадеялся на получение вооружения от Соединенных Штатов. Глава Минобороны заявил, что он «очень оптимистично» настроен относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров после проведения переговоров с союзниками.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Киев попытался вернуть территории силой посредством военных операций. Участники конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и различного рода диверсиях.

Марина Совина
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