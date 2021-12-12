Путин рассказал о сидевших на ядерных объектах в 90-е американских агентах

Президент России Владимир Путин заявил, что агенты американских спецслужб в 1990-е годы сидели на российских ядерных объектах. Его слова приводит РИА Новости.

«Американские спецслужбы лезли везде в России, даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели там и ходили как на работу», — рассказал президент для документального фильма «Россия. Новейшая история» телеканала «Россия».

В том же интервью Путин заявил, что развал СССР стал распадом «исторической России», отметив, что крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны.

Также президент считает, что европейские страны были убеждены в распаде России в 1990-е годы. По словам Путина, он видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на отдельные государства.