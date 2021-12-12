Кремль заявил об отсутствии у Путина повода для радости после встречи с Байденом

У президента России Владимира Путина не было особых поводов для радости после переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, каким было настроение российского лидера после завершения переговоров. «Особых поводов для радости, конечно же, не было», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, также в настоящий момент нельзя сказать, что администрация Байдена более последовательна в выполнении договоренностей, чем предыдущие.

Ранее Песков отметил, что, несмотря на дружественное общение (в начале встречи президенты обменялись приветствиями), тон обсуждения стоявших на повестке вопросов был предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны Путина, так и со стороны Байдена.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.