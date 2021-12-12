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Вице-чемпионом «Формулы-2» стал россиянин

Пилот из России Роберт Шварцман завоевал второе место по итогам сезона «Формулы-2»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский гонщик Роберт Шварцман занял второе место по итогам сезона чемпионата «Формулы-2». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный пилот выступает за команду Prema Racing. Он стал вице-чемпионом «Формулы-2», уступив первенство в зачете австралиец Оскар Пиастри, который является партнером Шварцмана по команде. На счету Пиастри 252,2 очка. У Шварцмана — 192.

Заключительная гонка сезона завершилась в воскресенье 12 декабря. Она прошла в Абу-Даби. Первым к финишу пришел Пиастри, второе место занял китаец Гуаньюй Чжоу из UNI-Virtuosi Racing, его партнер по команде бращилец Фелипе Другович замкнул тройку лидеров. Шварцман по итогам заезда занял лишь пятое место.

22-летний Шварцман — уроженец Израиля. В 2019 году он стал чемпионом «Формулы-3».

Николай Костюков
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