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В Татарстане подростки потушили вечный огонь и попали на видео

Прокуратура Татарстана: в Набережных Челнах подростки потушили вечный огонь

В Набережных Челнах подростки потушили вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

На видеозапись попал сам момент тушения вечного огня. Подростки забросали его снегом, после чего скрылись. Перед этим малолетние злоумышленники несколько раз приближались к огню.

В прокуратуре отметили, что проведут проверку по факту происшествия и дадут оценку работе органов системы профилактики. В ведомстве подчеркнули, что провели беседу с подростками. В отношении их родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Астрахани компания подростков сфотографировалась на фоне мемориала «Вечный огонь славы», отдавая нацистское приветствие. На снимке видно, как две девочки подняли руки с распрямленной ладонью, что напоминает жест приветствия в гитлеровской Германии.

Виктория Кондратьева
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