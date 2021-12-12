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Путин направил Байдену телеграмму с соболезнованиями из-за торнадо

Путин выразил соболезнования Байдену из-за гибели свыше 100 человек в торнадо

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин направил президенту США Джо Байдену телеграмму в связи с гибелью людей из-за торнадо. Текст послания президента России в воскресенье, 12 декабря, опубликован на сайте Кремля.

Путин попросил принять его искренние соболезнования в связи с трагедией, которая постигла ряд американских штатов, и в первую очередь Кентукки. «В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», — написал президент России.

11 декабря в штате Кентукки прошли четыре торнадо, из-за них разрушения зафиксированы в 15 округах. Торнадо разрушил свечной завод в штате, предприятие Amazon в Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе. Губернатор штата Энди Бешир в ходе пресс-конференции заявил, что в результате разгула стихии погибло свыше 100 человек. Он назвал торнадо самыми разрушительными в истории штата.

Президент США Джо Байден поручил оказать помощь пострадавшим от торнадо штатам.

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Владимир Седов
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