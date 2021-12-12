Врач-инфекционист рассказал о лечении детей от омикрон-штамма COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что специализированная терапия для лечения детей, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, пока не выработана. Он затронул эту тему в программе телеканала НТВ «Своя правда».

По словам специалиста, в случае заражения омикрон-штаммом существующие вакцины могут оказаться недостаточно эффективными. Кроме того, неизвестно, насколько новая форма COVID-19 опасна именно для детей. От этого зависит, какие именно действия потребуются для борьбы с болезнью.

То ли нам массово сажать детей на карантин, то ли делать блокирующие противовирусные препараты. Если так, то нам срочно нужно будет менять «боеголовку» в нашей коронавирусной вакцине. Это совершенно другой вирус Евгений Тимаков врач-инфекционист

Тимаков выразил надежду на то, что против нового штамма будет работать «Спутник V», но точных данных, которые это подтверждают, пока нет.

Ранее сообщалось, что предварительные данные, полученные учеными из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, свидетельствуют о 32-кратном падении эффективности вакцины Pfizer в случае заражения омикрон-штаммом. Результаты проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма появятся в течение десяти дней, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.