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Появилось видео лучших моментов UFC 269

В сети появилось видео лучших моментов турнира UFC: Оливейра против Порье

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовкого чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке UFC 269 сошлись действующий чемпион организации в легком весе Чарльз Оливейра и американец Дастин Порье. Поединок завершился победой бразильца, который применил удушающий прием в стойке. Таким образом, Оливейра успешно провел первую защиту чемпионского титула.

Его соотечественница Нуньес не сумела удержать пояс чемпионки UFC. Она уступила Джулианне Пенья в со-главном поединке ивента.

Также в рамках основного карда победу судейским решением над Сантьяго Понгсиниббио одержал Джефф Нил. Кай Кара-Франс нокаутировал Коди Гарбрандта, победу нокаутом одержал Шон О’Мэлли, который проводил поединок с Раулианом Пэйвой.

Николай Костюков
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