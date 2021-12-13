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Купленное женщиной за 97 рублей кольцо оказалось редкой драгоценностью

Купленное за бесценок кольцо оказалось старинным украшением за 194 тысячи рублей

Фото: Antiques Roadshow / BBC

Купленное жительницей Великобритании за один фунт стерлингов (97 рублей) в благотворительном магазине кольцо оказалось редкой драгоценностью стоимостью не менее двух тысяч фунтов стерлингов (194,4 тысячи рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина приняла участие в британском телевизионном шоу Аntiques Roadshow, в котором оценщики антиквариата приезжают в различные регионы Великобритании и встречаются с местными жителями, чтобы оценить принесенные ими вещи и драгоценности. Так специалисту по имени Джон Бенджамин попалось купленное за бесценок кольцо.

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Антиквар объяснил, что похожий на солнечные лучи узор на обратной стороне кольца типичен для ювелирных изделий, произведенных в период с 1790-х по 1800-е годы. Он добавил, что, скорее всего, кольцо из 22-каратного ярко-желтого золота было изготовлено в Индии. Бенджамин предварительно оценил старинное украшение в две тысячи фунтов стерлингов.

Британку поразило услышанное, и она призналась, что считала драгоценные камни на кольце обычным цветным стеклом. Женщина добавила, что теперь с гордостью будет носить редкое украшение.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона узнала, что хранившаяся в ее семье более 20 лет безделушка является драгоценностью за 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей). Женщина принесла брошь эксперту телевизионного шоу Аntiques Roadshow Джону Бенджамину.

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Евгения Черкасова
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