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Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера

ТАСС: Европейский союз ввел санкции против частной военной компании Вагнера

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Меры ввели против четырех юридических и восьми физических лиц, рассказали агентству. Источник не уточнил, о ком конкретно идет речь.

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Кроме того, санкции ввели против лиц, «препятствующих демократическому процессу» в Мали. Информация об этом подтверждается на сайте Совета ЕС.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня.

О планах ввести ограничения против российской ЧВК из-за ее деятельности в Мали и других африканских странах ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отмечал, что Евросоюз составит список возможных ограничений для российских наемников, которые могут быть размещены в странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад).

В сентябре стало известно, что власти Мали обратились к российской ЧВК с просьбой о помощи в борьбе с террористами. К какой именно ЧВК обратились власти республики, не уточнялось. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения.

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Елизавета Наумова
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