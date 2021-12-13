Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера

Европейский союз ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Меры ввели против четырех юридических и восьми физических лиц, рассказали агентству. Источник не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Кроме того, санкции ввели против лиц, «препятствующих демократическому процессу» в Мали. Информация об этом подтверждается на сайте Совета ЕС.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня.

О планах ввести ограничения против российской ЧВК из-за ее деятельности в Мали и других африканских странах ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отмечал, что Евросоюз составит список возможных ограничений для российских наемников, которые могут быть размещены в странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад).

В сентябре стало известно, что власти Мали обратились к российской ЧВК с просьбой о помощи в борьбе с террористами. К какой именно ЧВК обратились власти республики, не уточнялось. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения.