Представлен вероятный план захвата Тайваня китайскими войсками

Министерство национальной обороны Тайваня в своем докладе предполагает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может предпринять попытку захвата острова в кратчайшие сроки, сообщает издание South China Morning Post. Десантная операция будет спланирована под видом совместных воздушных и морских учений к 2025 году.

В докладе министерства к парламенту военные призвали увеличить оборонный бюджет и поддержать закупки нового вооружения для отражения возможной агрессии. В ведомстве считают, что НОАК будет использовать совместные военные учения с участием своих военно-воздушных сил, военно-морского флота и армии как предлог к обманным маневрам на восточном и южном направлениях.

«Затем НОАК направит свои военные корабли в западную часть Тихого океана в качестве сил сдерживания для создания стратегической блокады, тем самым помешав иностранным силам прийти на помощь», — говорится в докладе министерства.

В октябре стало известно, что Китай ускорил модернизацию и укрепление трех авиабаз, расположенных у побережья Тайваня в провинции Фуцзянь. Работы над укрытиями для самолетов и усиленными хранилищами для боеприпасов начались в прошлом году и непрерывно продолжались всю пандемию коронавируса.

Отношения Китая и Тайваня стали ухудшаться в 2016 году, после прихода к власти в непризнанной Китайской Республике кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Несмотря на потерю мирового дипломатического признания, Тайвань де-факто остается государством, которое имеет свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.