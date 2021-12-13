Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Представлен вероятный план захвата Тайваня китайскими войсками

Минобороны Тайваня: КНР попытается захватить остров под видом учений

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министерство национальной обороны Тайваня в своем докладе предполагает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может предпринять попытку захвата острова в кратчайшие сроки, сообщает издание South China Morning Post. Десантная операция будет спланирована под видом совместных воздушных и морских учений к 2025 году.

В докладе министерства к парламенту военные призвали увеличить оборонный бюджет и поддержать закупки нового вооружения для отражения возможной агрессии. В ведомстве считают, что НОАК будет использовать совместные военные учения с участием своих военно-воздушных сил, военно-морского флота и армии как предлог к обманным маневрам на восточном и южном направлениях.

«Затем НОАК направит свои военные корабли в западную часть Тихого океана в качестве сил сдерживания для создания стратегической блокады, тем самым помешав иностранным силам прийти на помощь», — говорится в докладе министерства.

Материалы по теме:
«Русские хакеры» действительно существуют. Откуда они появились, как стали звездами и почему их боится Запад?
«Русские хакеры» действительно существуют.Откуда они появились, как стали звездами и почему их боится Запад?
20 августа
«Они все предвзяты» Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру
«Они все предвзяты»Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру
2 апреля

В октябре стало известно, что Китай ускорил модернизацию и укрепление трех авиабаз, расположенных у побережья Тайваня в провинции Фуцзянь. Работы над укрытиями для самолетов и усиленными хранилищами для боеприпасов начались в прошлом году и непрерывно продолжались всю пандемию коронавируса.

Отношения Китая и Тайваня стали ухудшаться в 2016 году, после прихода к власти в непризнанной Китайской Республике кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Несмотря на потерю мирового дипломатического признания, Тайвань де-факто остается государством, которое имеет свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью
Мужчина снял редкое природное явление в виде призрака в горах
В Парке Горького опровергли пожар на территории
ЕС обсудит план действий на случай агрессии России против Украины
Гузеева рассказала о самых обидных словах от своего ребенка
Бывший председатель Верховной Рады анонсировал собственный политический проект
Униженная одноклассниками девушка изменила внешность, завела блог и прославилась
В российской школе госпитализировали 22 ученика с инфекцией
Представлен вероятный план захвата Тайваня китайскими войсками
Во ВГИКе подтвердили смерть режиссера Сергея Соловьева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter