Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта схема полной защиты от COVID-19

Вирусолог Альтштейн: введение инъекции и назальной вакцины поможет защититься от COVID-19

Фото: Pixabay

Вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru раскрыл схему полной защиты от коронавирусной инфекции. По его словам, этого можно добиться путем введения инъекции и применения назальной вакцины.

«При интерназальном применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А. При введении вакцины инъекцией этого не происходит. Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации», — рассказал медик.

Материалы по теме:
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки. Что известно про омикрон и насколько он опасен?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.Что известно про омикрон и насколько он опасен?
27 ноября
Жизнь после COVID-19. Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
Жизнь после COVID-19.Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
2 декабря

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, в свою очередь, заявил, что главным преимуществом применения назальной вакцинации совместно с инъекционной является возможность перестать являться носителем COVID-19. Он добавил, что это поможет тем, что в таком случае защита организма, предположительно, должна стать максимальной.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что к новому всплеску пандемии COVID-19 приведет распространение новой коронавирусной инфекции среди детей. По его словам, именно такая картина наблюдается в других странах, куда очередная волна пандемии пришла раньше.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме
В МИД России оценили последствия расширения НАТО на восток
Стильных котов использовали для опровержения популярного мифа о Чечне
Россиянам без суда спишут долги
Зеленского обвинили в «женской» подаче себя
Китайские танки VT-2 заметили в Африке
На Украине объяснили боязнь Зеленского встретиться с Путиным
Раскрыты подробности жестокого избиения сына звезды «Ликвидации» в Москве
В Германии заявили о невозможности одобрить «Северный поток-2»
ВОЗ заявила об угрозе крайней бедности для полумиллиарда людей из-за пандемии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter