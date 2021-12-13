В «Давай поженимся!» появится новая ведущая

Телеведущая Дана Борисова появится в программе «Давай поженимся!» на Первом канале в качестве VIP-свахи. Об этом новая ведущая проекта рассказала в своем Instagram.

Знаменитость предложила угадать подписчикам, в каком статусе она поучаствует в шоу, и приложила к публикации соответствующий опрос. Большинство фолловеров выбрали вариант «невестой», однако оказалось, что Борисова решила примерить на себя роль VIP-свахи. В скольких выпусках будет сниматься ведущая, не уточняется.

Невестой в шоу «Давай поженимся!» телеведущая была дважды — в 2014-м и 2018 годах. В первый раз Борисова познакомилась с бизнесменом Алексеем Панковым. Их роман продлился около двух месяцев, после чего пара рассталась. Телеведущая объяснила разрыв отношений разницей в менталитете и жадностью жениха. Бизнесмен, в свою очередь, обвинил Борисову в меркантильности. Сообщалось, что телеведущая даже подавала заявление в полицию на своего бывшего возлюбленного — она утверждала, что он угрожал облить ее серной кислотой.

В 2018 году Борисова на шоу выбрала в качестве партнера банкира Владимира. После программы телеведущая и «жених» сходили на свидание. Затем Борисова писала в Instagram, что они с Владимиром общаются по телефону. Закончились ли их отношения, в настоящий момент неизвестно.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, что в шоу в роли невесты появится известная актриса и певица Анна Семенович. Комментируя участие певицы в популярном шоу о браке, Гузеева заявила, что «богатые тоже плачут», а «у красавиц есть проблемы с женихами».