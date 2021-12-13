Евродепутат сравнил поведение Франции в отношении США с побитой собакой

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани сравнил отношение Франции к скандалу вокруг срыва сделки о поставке подлодок Австралии с поведением побитой собаки. В интервью «Ленте.ру» французский политик подчеркнул, что всего через несколько недель после скандала президент Эммануэль Макрон тепло встречал вице-президента США Камалу Харрис в Париже и словно вовсе позабыл об инциденте.

«К сожалению, Франция повела себя как собака, которую пнешь, она посидит обиженно в углу, а через пару часов снова лижет тебе руки», — заявил Мариани.

Евродепутат подчеркнул, что хотя тема трехстороннего сотрудничества США, Великобритании и Австралии (AUKUS) широко обсуждалась общественностью и СМИ, вскоре о ней позабудут — подобно тому, как забыли о прослушке американцами французских политиков.

Ранее Австралия разорвала контракт с Францией на строительство подлодок на сумму 66 миллиардов долларов. Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Договор получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Канберры «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».