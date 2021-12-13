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Человечеству предсказали новые эпидемии из-за климата

Кандидат биологических наук Орлова: глобальное потепление может привести к новым эпидемиям

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Глобальное потепление может привести к возникновению новых эпидемий в мире. Такое развитие событий предсказала кандидат биологических наук и паразитолог Мария Орлова. Об этом сообщается на сайте Тюменского государственного медицинского университета.

По словам Орловой, пандемия коронавируса может стать не последней эпидемией, с которой столкнется человечество. Из-за изменения климата переносчики возбудителей опасных заболеваний могут начать мигрировать на Север, в том числе в Россию. Благодаря высоким температурам им будет проще приспособиться к жизни в высоких широтах.

«Пока в наших регионах не хватало суммарных температур, чтобы анофелес и другие подобные векторы (переносчики) могли тут проживать, было недостаточно тепло для этих видов», — рассказала Орлова и подчеркнула, что уровень миграции очень высокий, несмотря на закрытые границы.

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Паразитолог отметила, что пока сложно предположить, какие именно паразиты приживутся в новых климатических условиях, а какие — нет. Тем не менее есть риски появления членистоногих-переносчиков опасных заболеваний.

Ранее в октябре о возможном появлении нового опасного вируса заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его мнению, мировому сообществу следует извлечь уроки из нынешней пандемии и подготовиться к следующей.

Александра Мирошникова
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