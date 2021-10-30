В ВОЗ предрекли появление нового опасного вируса

В будущем на Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет сдержать. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

По его словам, распространение такого вируса является «несомненным с точки зрения биологии». Глава ВОЗ отметил, что мировому сообществу следует извлечь уроки из нынешней пандемии и готовиться к следующей.

Гебрейесус также подчеркнул, что для борьбы с «угрозами высокого уровня» необходимо «политическое участие на высоком уровне». В связи с этим он призвал участников встречи «Большой двадцатки» поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Соответствующее решение планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре.

Ранее глава ВОЗ заявил, что помимо вакцинации для борьбы с COVID-19 потребуется нарастить темпы тестирования, отслеживать появление новых и опасных штаммов вируса, внедрять новые методы лечения и продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе ношение масок.