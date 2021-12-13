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Евросоюз ввел санкции против базирующихся в Сирии российских компаний

ЕС ввел санкции против трех российских компаний за разведку и добычу ресурсов в Сирии

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз ввел санкции против трех российских компаний — «Велада», «Меркурий», «Евро полис» — за разведку и добычу ресурсов в Сирии. Об этом пишет издание Daily Sabah по итогам заседания Европейской комиссии.

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Как отмечает Daily Sabah, ЕС вводят меры против российских компаний, базирующихся не только в Сирии, но также в Ливии и на Украине. Считается, что они связаны с частной военной кампанией Вагнера. Под санкции также попали 8 физических лиц.

Как отмечает «Интерфакс», по версии представителей Брюсселя, ООО «Евро полис» заключило ряд контрактов с правительством Сирии, согласно которым властям страны отходит 25 процентов денежных поступлений от эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, якобы захваченных ЧВК Вагнера. В свою очередь, ООО «Велада» и ООО «Меркурий» тоже получили разрешение разрабатывать месторождения в Сирии.

О планах ввести ограничения против российской ЧВК из-за ее деятельности в Мали и других африканских странах ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отмечал, что Евросоюз составит список возможных ограничений для российских наемников, которые могут быть размещены в странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад).

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Елизавета Наумова
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