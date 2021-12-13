Фанаты «Спартака» испугались смены тренера и обратились к Федуну

Фанаты московского «Спартака» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой оставить португальца Руя Виторию на посту главного тренера команды. Петиция доступна на сайте Change.org.

Болельщики красно-белых опасаются, что руководство клуба намерено сменить главного тренера команды. Они обратили внимание на появление публикаций в СМИ о готовящемся подписании контракта с итальянским специалистом Паоло Ваноли.

В тексте петиции отмечается, что Витория сможет решить поставленные перед ним задачи. Под руководством специалиста красно-белые сумели завершить групповой этап Лиги Европы на первом месте. Кроме того, фанаты по-прежнему верят, что «Спартак» вместе с Виторией поборется за медали чемпионата России.

Витория присоединился к «Спартаку» в мае 2021-го. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2023-го.

После 17 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице.