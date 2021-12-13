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В Канаде сравнили соревнования фигуристок на Олимпиаде-2022 с чемпионатом России

Экс-фигуристы Хилл и Москович о женском турнире на Играх-2022: это будет чемпионат России
Дилан Москович

Дилан Москович . Кадр: CBC Sports / YouTube

Бывшие канадские фигуристы Эйшер Хилл и Дилан Москович сравнили Олимпийские игры-2022 в Пекине с чемпионатом России. Их слова доступны на YouTube-канале CBC Sports.

Канадцы единогласно пришли к мнению, что весь пьедестал в женском турнире на Олимпиаде займут российские фигуристки. «Они сметут всех. Камила Валиева — новый феномен. Я считаю ее особенной-преособенной», — заявил Хилл. Экс-фигурист восхитился тем, что 15-летняя спортсменка соревнуется фактически сама с собой и бьет свои же мировые рекорды.

Москович согласился с Хилл, что серебро в этой борьбе достанется действующей чемпионке мира Анне Щербаковой. На его взгляд, фигуристка стабильна и имеет солидный набор четверных прыжков, что позволяет ей идти на втором месте по оценкам в сезоне.

На третье место фигуристы поставили Елизавету Туктамышеву. «Она никогда не была на Играх, но заслуживает этого. А Олимпиада заслуживает того, чтобы увидеть ее магические движения руками», — отметил Хилл.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дарья Коршунова
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