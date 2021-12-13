Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпрому» решили помочь получать прибыль от автозаправок

Правительство расширит господдержку газового транспорта из-за невостребованности заправок

Фото: Zamir Usmanov / globallookpress.com

Правительство России решило расширить меры господдержки рынка газомоторных автомобилей. Найти соответствующие аргументы заместитель председателя правительства Юрий Борисов попросил Минпромторг, Минтранс и Минэнерго. Он напомнил, что создаваемая в стране инфраструктура газовых заправок остается невостребованной. Об этом со ссылкой на материалы совещания по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭК сообщают «Ведомости».

Чиновник указал, что «Газпром» направляет 35 миллиардов рублей на строительство газовых заправок, поэтому необходимо помочь ему отбить инвестиции и получать прибыль. Неделю назад зампред совета директоров компании Виктор Зубков отмечал, что заправки загружены всего на треть и автопарка, который мог бы ими воспользоваться, не хватает.

За последние три года газомоторный парк в России увеличился с 93 тысяч машин до 227 тысяч, а автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) в свою очередь увеличились с 298 до 650 штук, продажи газомоторного топлива выросли с 560 миллионов кубометров в год до 1,3 миллиарда кубометров.

В 2021 году для перевода автомобилей на газ правительство тратит 4 миллиарда рублей. Из них 3,3 миллиарда идет по линии Минпромторга, она связана с закупкой газомоторной техники, а вторая, в размере 700 миллионов рублей — с переводом автомобилей на газ. За нее отвечает Минэнерго. Такие расходы, указал Борисов, выглядят недостаточными.

Материалы по теме:
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября
Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Новое величие.Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
17 июня

Представитель группы ГАЗ отметил, что в последние годы субсидии на технику, использующую компримированный природный газ (КПГ), существенно сократились, из-за чего потребитель начал предпочитать дизельную технику. Из-за этого компании не удалось продать 1,7 тысячи автобусов и машин.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков указал, что власти отрабатывают тему развития газомоторного топлива уже десять лет, но ее доля на рынке по-прежнему составляет менее одного процента. В последние годы правительство больше интересует водородный и электротранспорт. Для него строятся амбициозные планы и выделяются значительные субсидии, хотя в реальности проекты по еще не дошли до стадии производства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Умер устроивший взрыв в гимназии при подмосковном монастыре
Власти отреагировали на взрыв в гимназии при подмосковном монастыре
Назван основатель выявленной ФСБ в России украинской неонацистской группировки
Дедушка учащегося Серпуховского монастыря рассказал подробности ЧП
Голикова оценила законопроект о введении QR-кодов
ФСБ показала задержание готовившей теракты группировки украинских неонацистов
Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
«Газпрому» решили помочь получать прибыль от автозаправок
Прокуратура выявила свыше 2 тысяч нарушений на шахтах в Кемеровской области
Российский фондовый рынок открылся ростом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter