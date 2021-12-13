«Газпрому» решили помочь получать прибыль от автозаправок

Правительство России решило расширить меры господдержки рынка газомоторных автомобилей. Найти соответствующие аргументы заместитель председателя правительства Юрий Борисов попросил Минпромторг, Минтранс и Минэнерго. Он напомнил, что создаваемая в стране инфраструктура газовых заправок остается невостребованной. Об этом со ссылкой на материалы совещания по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭК сообщают «Ведомости».

Чиновник указал, что «Газпром» направляет 35 миллиардов рублей на строительство газовых заправок, поэтому необходимо помочь ему отбить инвестиции и получать прибыль. Неделю назад зампред совета директоров компании Виктор Зубков отмечал, что заправки загружены всего на треть и автопарка, который мог бы ими воспользоваться, не хватает.

За последние три года газомоторный парк в России увеличился с 93 тысяч машин до 227 тысяч, а автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) в свою очередь увеличились с 298 до 650 штук, продажи газомоторного топлива выросли с 560 миллионов кубометров в год до 1,3 миллиарда кубометров.

В 2021 году для перевода автомобилей на газ правительство тратит 4 миллиарда рублей. Из них 3,3 миллиарда идет по линии Минпромторга, она связана с закупкой газомоторной техники, а вторая, в размере 700 миллионов рублей — с переводом автомобилей на газ. За нее отвечает Минэнерго. Такие расходы, указал Борисов, выглядят недостаточными.

Представитель группы ГАЗ отметил, что в последние годы субсидии на технику, использующую компримированный природный газ (КПГ), существенно сократились, из-за чего потребитель начал предпочитать дизельную технику. Из-за этого компании не удалось продать 1,7 тысячи автобусов и машин.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков указал, что власти отрабатывают тему развития газомоторного топлива уже десять лет, но ее доля на рынке по-прежнему составляет менее одного процента. В последние годы правительство больше интересует водородный и электротранспорт. Для него строятся амбициозные планы и выделяются значительные субсидии, хотя в реальности проекты по еще не дошли до стадии производства.