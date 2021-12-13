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В российском городе совершил экстренную посадку грузовой самолет

Грузовой самолет, следовавший из Якутска в Чжэнчжоу, экстренно сел в Хабаровске

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Хабаровске совершил экстренную посадку грузовой самолет, следовавший из Якутска в китайский Чжэнчжоу. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

На борту воздушного судна сработал датчик о неисправности системы воздушного давления кабины. В самолете находился только экипаж в составе шести человек, никто не пострадал.

Причины инцидента устанавливаются.

11 декабря самолет компании NordWind, следовавший рейсом МоскваКраснодар, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе герметизации. Борт взлетел в 6:34, а через час с небольшим вернулся в аэропорт.

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Анна Филипенко
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