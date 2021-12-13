В российском городе совершил экстренную посадку грузовой самолет
Грузовой самолет, следовавший из Якутска в Чжэнчжоу, экстренно сел в Хабаровске
В Хабаровске совершил экстренную посадку грузовой самолет, следовавший из Якутска в китайский Чжэнчжоу. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
На борту воздушного судна сработал датчик о неисправности системы воздушного давления кабины. В самолете находился только экипаж в составе шести человек, никто не пострадал.
Причины инцидента устанавливаются.
11 декабря самолет компании NordWind, следовавший рейсом Москва — Краснодар, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе герметизации. Борт взлетел в 6:34, а через час с небольшим вернулся в аэропорт.