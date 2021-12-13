Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы два помогающих снизить высокий холестерин продукта

Кардиологи заявили, что рыба и чеснок помогают снизить повышенный уровень холестерина

Фото: Pixabay

Эксперты Американской кардиологической ассоциации рассказали, что холестерин необходим человеку для того, чтобы быть здоровыми, однако его избыток может привести к серьезным последствиям для организма. Специалисты назвали два продукта, прием которых поможет в снижении повышенного уровня холестерина, пишет «Медик Форум».

Такими продуктами являются рыба, богатая полезными для сердца омега-3 жирными кислотами, повышающие уровень «хорошего» холестерина и снижающие «плохой», и чеснок, в котором присутствуют витамины C и B6, марганец и селен. Кардиологи настоятельно советуют изменить свой рацион питания, начать вести более активный образ жизни и отказаться от курения для того, чтобы холестерин вернулся в норму.

«Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить употребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей такой тип жиров, который называется насыщенными жирами. Вы все еще можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенными», — заявили специалисты.

Ранее диетолог из США назвала способ употребления яиц для желающих похудеть. Тем, кто желает сбросить вес, диетолог советует не употреблять яйца вместе с мясными продуктами, такими как бекон. Она рекомендует есть блюда из яиц вместе с овощами, авокадо и цельнозерновым хлебом.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД оценили последствия кризиса из-за размещения систем НАТО у границ России
Премьер-министр Японии «пока не видел привидений» в своей резиденции
Россиян стали обманывать с помощью бонусных карт известных магазинов
Дерматолог рассказал о смертельно опасных родинках
Откладывавшая свадьбу 11 лет невеста умерла спустя три дня после свадьбы
На шахте «Листвяжная» завершились поисковые работы
В МИД оценили перспективы отношений России и США
Названы два помогающих снизить высокий холестерин продукта
Назван тяжелый диагноз жестоко избитого в Москве сына звезды «Ликвидации»
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter