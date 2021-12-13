Арестованному в Минске Можейко за хорошее поведение разрешили писать письма

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал о содержании арестованного в Минске журналиста Геннадия Можейко. Подробностями он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Сунгоркина, журналисту «КП в Беларуси» за хорошее поведение разрешили писать письма и получать посылки. «За два с половиной месяца ареста его еще ни разу не допросили», — добавил главред издания.

Ранее стало известно, что Можейко предъявлены обвинения в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти. Обвинения в адрес журналиста и блокировка сайта «Комсомольской правды в Беларуси» связаны со статьей о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ, когда силовики штурмовали его квартиру.

В конце сентября в одном из домов Минска проводили спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Проживавший с семьей в квартире 31-летний Андрей Зельцер застрелил оперативника из ружья и был убит ответным огнем. Его вдова задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.

