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Омбудсмен сообщила о состоянии облитой кислотой в Петербурге девушки

Девушка, облитая кислотой в Санкт-Петербурге, по-прежнему остается в тяжелом состоянии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила о состоянии девушки, облитой кислотой в центре города. Ее слова передает РБК.

Как рассказала омбудсмен, девушку уже прооперировали, она по-прежнему остается в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния ей предстоит перенести еще несколько операций. «О том, будет ли зрение спасено, говорить пока рано», — добавила она.

О произошедшем стало известно 11 декабря. 24-летний Даниил Кот (до смены имени — Даниял Талибов) подбежал к паре, гуляющей в центре северной столицы, и облил молодых людей кислотой. Вещество попало на лицо, шею, глаза, волосы и руки 16-летней девушки, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 и ввели в медикаментозный сон.

Позже Кот признался, что совершил преступление из ревности. Октябрьский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца. Злоумышленника обвиняют в преступлении по статье 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Марина Совина
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