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Колумбийца посадили за кражу бриллиантов в Казани на 160 миллионов рублей

Колумбийца посадили на пять лет в России за кражу бриллиантов во время чемпионата мира

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Казани посадили на пять лет гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро, укравшего бриллианты на выставке в Казани на общую сумму в 160 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Как установил суд, во время проведения чемпионата мира в России в 2018 году аферист подружился в Казани с сотрудником местной ювелирной компании. В один из дней, пользуясь доверием нового друга, он незаметно вынес из выставочного павильона чемодан с бриллиантами и сбежал за границу. В сентябре того же года был объявлен в розыск, а позже задержан по запросу России в Аргентине.

Несмотря на возражения адвоката Валеро, его выдали России. Выяснилось, что бриллианты злоумышленник закопал в лесополосе одного из районов столицы Татарстана. Позже полицейские обыскали указанный им участок и обнаружили тайник с драгоценностями, представлявший собой четыре мешка с бриллиантами. В ходе поиска они перекопали большую часть леса, поскольку колумбиец никак не мог вспомнить точное место, где спрятал клад.

Позже министр внутренних дел Республики Татарстан Артем Хохорин вернул хозяину найденный в лесу клад с бриллиантами стоимостью 160 миллионов рублей.

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Владимир Седов
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