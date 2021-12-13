Запуск российского «Ланцета» с катера попал на видео

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» испытали с морского носителя. Компания Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников») опубликовала запись испытаний аппарата с катера. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео попал запуск барражирующего боеприпаса «Ланцет» с помощью механической катапульты. Аппарат запустили с борта скоростного штурмового катера БК-16Э.

Барражирующий боеприпас «Ланцет» может длительное время находиться в режиме поиска цели. После обнаружения объекта аппарат поражает цель как управляемая ракета «воздух-поверхность».

Также на видео показали запуск разведывательного дрона Zala. Многоразовый аппарат может приземляться после осуществления разведки. Разведывательный беспилотник получил парашют и подушку безопасности, которые позволяют предотвратить повреждения при посадке.

В августе источники в группе компаний «Калашников» сообщили, что Министерство обороны России утвердило техническое задание на дроны-камикадзе «Ланцет». Аппарат может провести в воздухе до 30 минут. Беспилотник несет боевую часть массой до трех килограммов.