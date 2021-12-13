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Вирусолог рассказал о низкой летальности омикрон-штамма

Вирусолог Альтштейн: омикрон-штамм не обладает высокой летальностью

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Судя по имеющимся данным, омикрон-штамм COVID-19 обладает низкой летальностью, рассказал «Ленте.ру» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Профессор считает новый штамм не очень летальным, так как о первом случае смерти впервые стало известно только сейчас. Вдобавок он сделал соответствующий вывод исходя из невысокой летальности в Южной Африке, где новый штамм преобладает.

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«Я смотрю статистику Южной Африки, там за последние полтора месяца у них начался подъем, причем этот подъем на 72 процента состоит из омикрона и примерно на 28 процентов из дельты. Всего 110 тысяч заболевших начиная с ноября и за 12 дней декабря, при этом умерло 700 человек. По моим подсчетам, в подавляющем большинстве умерли за счет дельты, потому что для дельты характерно, что она дает около двух процентов летальности, а у них получилось 0,6 процента летальности, но нельзя исключить, что какие-то случаи из-за омикрона, — рассказал Альтштейн. — Можно сделать вывод, что омикрон, по-видимому, высокой летальности не дает на сегодняшний день, но, конечно, еще нужно подождать более точных данных».

По-прежнему нельзя исключать, что омикрон может стать последним штаммом, которым переболеет мир, и пандемия закончится, заключил профессор.

Ранее стало известно, что в Британии умер первый пациент, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса.

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Екатерина Смирная
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