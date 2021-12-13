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На Украине провинившегося замминистра внесли в базу «Миротворца»

Замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили попал в базу «Миротворца»

Фото: МИД Украины

Отстраненный от должности заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили попал в базу данных сайта «Миротворец», создатели которого публикуют личные данные пророссийских активистов и «агентов Кремля». Информация об этом появилась на странице проекта.

Среди причин внесения провинившегося замглавы МВД в базу «Миротворца» — нарушение им законодательства Украины о гражданстве и наличие у него российского паспорта, а также нападение на полицейских и присвоение себе полномочий при руководстве сотрудниками украинской полиции.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины отстранил Гогилашвили от должности по требованию президента республики Владимира Зеленского. Это произошло после инцидента, случившегося с замминистра на въезде в Донецкую область, где он спровоцировал конфликт с полицейскими и чуть не устроил с ними драку.

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Георгий Нестеров
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