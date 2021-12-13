Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Соловьева

Премьер-Министр России Михаил Миустин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Сергея Соловьева. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что Соловьев был совершенно особенным режиссером и сценаристом, таланту которого подвластны самые разные жанры, в том числе драмы, комедии и авантюрное кино. «Его уникальность, непохожесть, любовь к экспериментам проявились с самых первых работ», — сказал он.

Премьер также заявил, что, хотя Соловьева больше нет, остались его замечательные фильмы, ученики и память о нем как о неординарном человеке. Он добавил, что каждый фильм режиссера был яркой страницей из жизни автора, которая заставляла зрителей чувствовать, думать и сопереживать.

Ранее сообщалось о том, что в Москве скончался российский режиссер Сергей Соловьев. Во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где преподавал кинематографист, отметили, что у него были проблемы с сердцем.

Сергей Соловьев — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он работал над такими фильмами, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи». В начале 2019 года под его руководством заработал Театр-студия САС.

Соловьев был народным артистом России и лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 2002 году режиссер выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.