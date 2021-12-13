Школьниц заподозрили в убийстве пенсионера под Хабаровском ради славы в соцсети

Убившие пенсионера в Хабаровском крае школьницы 14 и 16 лет хотели таким образом раскрутить свои аккаунты в TikTok, где было около 100 подписчиков, заявила бывшая соученица одной из подозреваемых, назвавшаяся Екатериной, передает РЕН ТВ.

Знакомая школьниц уточнила, что девочки планировали преступление давно. Одну из них она назвала «больной на голову», а вторую видела только раз. «Дерзкая была. С учителями она хорошо ладила. Психовала много, материлась, курила», — уточнила девушка. Однажды, когда сверстники избивали мальчика, она присоединилась к ним и начала пинать. Источник добавила, что в девочке было много агрессии, она жила со «спившейся» матерью и употребляла с ней алкоголь.

По мнению девушки, школьницы совершили преступление ради славы в соцсети TikTok, где было около 100 подписчиков. Подозреваемые активно вели социальные сети и участвовали в различных челленджах.

Ранее в поселке Октябрьском Ванинского района Хабаровского края задержали двух школьниц, которых подозревают в убийстве 60-летнего соседа. По мнению следователей, школьницы напали на пенсионера и украли десять тысяч рублей. По некоторым данным, злоумышленницы положили на свою жертву дверь и прыгали на ней. Потом школьницы угрожали полицейским.

Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.