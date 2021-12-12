Раскрыты причины избиения до смерти пенсионера российскими школьницами

Перед убийством 60-летнего пенсионера российские школьницы распивали алкоголь в компании взрослой женщины. Подробности инцидента в воскресенье, 12 декабря, сообщает издание «Подъем».

По словам подруги, им не нравился запах исходивший от мужчины и раздражала его собака, которая лаяла на них и их взрослую подругу. При этом девушкам не нравился асоциальный образ жизни пожилого мужчина и то, что он постоянно прибывал в состоянии алкогольного опьянения. По словам друзей обе девушки никогда не проявляли агрессию и не были замечены в агрессивном поведении. Их единственным минусом было пристрастие к алкоголю и сигаретам, рассказали знакомые обвиняемых.

Как сообщает издание «Газета.ру», одна из малолетних подозреваемых жаловалась своему товарищу на частые ссоры и с матерью и домогательства со стороны отчима.

О жестоком убийстве мужчины в Хабаровском крае школьницами 13 и 14 лет стало известно 12 декабря. Подруги забрались в квартиру пожилого мужчины, избили его, разнесли помещение, сломав в ней почти все вещи, а затем положили на пенсионера дверь и начали по ней прыгать. Затем девочки напали на вышедшую на шум соседку. Женщине чудом удалось спастись и вызвать полицию.

Прибывшим сотрудникам школьницы угрожали убийством — обещали пустить газ и убить их и соседей. Девочки были задержаны, спасти пожилого мужчину не удалось, он умер в больнице.

