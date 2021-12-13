Российская нейросеть научилась узнавать птицу по одному перу

Российские ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева совместно с коллегами из других вузов создали уникальную нейросеть, которая научилась узнавать вид птицы по фотографии одного пера. Об этом сообщает РИА Новости.

Алгоритмы, способные отличать пернатых, разработаны на основе массива фото орнитологических баз данных. Разработка, как полагают авторы, станет полезна при организации безопасности воздушного движения и в образовательных целях.

Студентка магистратуры Самарского университета Алина Белько, участвовавшая в разработке, пояснила, что перья многих птиц, особенно небольших серо-коричневых, очень похожи, их сложно различить даже профессионалам.

Ранее систематизация информации требовала ДНК-теста либо ручного поиска, новый инструмент позволит анализировать информацию автоматически. Ученые полагают, что это поможет в обеспечении безопасной работы аэропортов.

«Анализ того, какие птицы были сбиты, позволяет понять, как предотвратить это в будущем. Например, для отпугивания мелких птиц транслируют голоса хищных птиц, для отпугивания ворон, напротив, напуганные голоса ворон. Не во всех аэропортах орнитологам доступны лаборатории, зачастую вид птиц приходится определять "на глаз" или даже по запаху перьев», — пояснил доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Кузнецов.

Исследования будут продолжаться, авторы планируют создать удобный интерфейс для пополнения новыми образцами базы данных.

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