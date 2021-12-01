В России захотели бороться с лесными пожарами с помощью нейросетей

Подведомственный Минприроды Рослесхоз до 2023 года потратит 120 миллионов рублей на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования и тушения лесных пожаров. Соответствующие данные содержатся в программе цифровой трансформации Рослесхоза, опубликованной на портале ФГИС КИ.

Всего цифровая трансформация обойдется ведомству в 6,7 миллиарда рублей. На систему дистанционного зондирования 100 процентов риск-зон с помощью ИИ в 2022 году планируется потратить 35 миллионов рублей и 30 миллионов — в 2023-м. Создание автоматизированной системы прогнозирования развития лесных пожаров на основе искусственного интеллекта обойдется 30 и 25 миллионов соответственно. Стоимостные показатели в документе приводятся в тысячах рублей.

Помимо систем, которые будут использоваться для прогнозирования лесных пожаров и дистанционного зондирования, Рослесхоз планирует цифровизацию ряда госуслуг, связанных с работой ведомства: базы данных лесоустройства с оцифровкой материалов, создание автоматизированной системы контроля исполнения предписаний (СИОД Рослесхоз) и Центра управления лесами.

При этом опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты не уверены, что в России сейчас есть качественные массивы данных о лесных насаждениях, которые могли бы эффективно использоваться нейросетями.

«Проблема в качестве данных. Например, для фотоанализа необходимы круглогодичные снимки местностей с одной аппаратуры за несколько лет. Если делать это быстро, может получиться как в поговорке Garbage in — garbage out ("Мусор на входе — мусор на выходе")», — заявил изданию архитектор Softline Digital Николай Князев.

В то же время нейросети в перспективе могли бы помочь упростить рутинные процессы, связанные с мониторингом, считает директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин.

Площадь лесных пожаров в 2021 году составила 18,2 миллиона гектаров, что является наибольшим значением за весь XXI век. При этом, по данным Рослесхоза, в 2020 году сгорело 18,1 миллиона гектарjd.

Эксперты службы по изменению климата Евросоюза Copernicus считают, что лесные пожары в Сибири стали одним из важнейших источников выбросов углекислого газа в атмосферу в последние годы.