Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Парке Горького произошел пожар

РИА Новости: на территории Парка Горького в Москве произошло возгорание

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На территории Парка Горького в Москве произошло возгорание. Как сообщает РИА Новости, к месту происшествия уже прибыли несколько пожарных расчетов.

С территории парка поднимается столб черного дыма, который начинает заволакивать прилегающее пространство. К месту подъехали 15 пожарных машин и карета скорой помощи. На внешней стороне Садового кольца из-за происшествия образовалась пробка.

Как сообщили в МЧС, пожар начался в складском помещении. Сведений о пострадавших пока не поступало. Парк Горького является центральный парком столицы. Его территорию посещают более 40 тысяч человек в будние дни и 250 тысяч — в выходные.

Ранее в декабре из-за пожара на складском помещении под угрозой уничтожения оказался замок Вальдау в Калининградской области. Огонь охватил кровлю склада на территории замкового комплекса. Старинный замок Тевтонского ордена является памятником культурного наследия XIII века.

Материалы по теме:
Больная фантазия. Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Больная фантазия.Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
30 марта
Крыша поехала Пьяные роботы, битое стекло и кривые стены: как выглядят проекты самого эпатажного архитектора мира
Крыша поехалаПьяные роботы, битое стекло и кривые стены: как выглядят проекты самого эпатажного архитектора мира
18 апреля
Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью
Мужчина снял редкое природное явление в виде призрака в горах
В Парке Горького опровергли пожар на территории
ЕС обсудит план действий на случай агрессии России против Украины
Гузеева рассказала о самых обидных словах от своего ребенка
Бывший председатель Верховной Рады анонсировал собственный политический проект
Униженная одноклассниками девушка изменила внешность, завела блог и прославилась
В российской школе госпитализировали 22 ученика с инфекцией
Представлен вероятный план захвата Тайваня китайскими войсками
Во ВГИКе подтвердили смерть режиссера Сергея Соловьева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter